Goud Leman in spectaculaire skicross

Ondanks een val veroverde de Rus Sergei Ridzik de bronzen medaille. Ook de vierde deelnemer aan de eindstrijd, de Canadees Kevin Drury, kwam ten val. Ridzik was als eerste op de been en stelde de derde plaats veilig.

Opvallend was dat de Franse skiërs ontbraken in de finale. Vier jaar geleden namen ze het hele podium in beslag.