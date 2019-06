Djokovic snapt irritatie van Nadal

Het grandslam-toernooi in Londen kijkt niet alleen naar de wereldranglijst, maar neemt ook de resultaten op gras mee. Daarom is de 37-jarige Roger Federer, de nummer drie van de wereld, als tweede geplaatst. De Zwitser zegevierde afgelopen zondag voor de tiende keer in Halle.

„Je moet de regels respecteren, maar het is wel een beetje verrassend, om eerlijk te zijn”, vertelt Djokovic. „Alhoewel het over Federer gat, de beste speler ooit en de man die de meeste Wimbledon-titels ooit heeft gepakt (acht, red.). Als iemand het verdient, is hij het. Maar aan de andere kant neemt hij wel de plek in van Nadal. Dat is verrassend.”

Roger Federer met zijn acht Wimbledon-bekers. Ⓒ AFP

Djokovic is titelverdediger en is als eerste gerangschikt in Londen. Bij The Boodies, een demonstratietoernooi, ging de 32-jarige Serviër woensdag in twee sets onderuit tegen Denis Shapovalov: 7-6(3) en 6-4. De 33-jarige Nadal verloor bij een ander demonstratietoernooi, The Hurlingham Club, in twee sets van Marin Cilic: twee keer 6-3.