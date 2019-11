Fabregas valt Bergkamp bij: ’Is die kerel serieus?’

De journalist in kwestie is Adrian Durham, presentator van de radioshow van talkSPORT. Die werd gevraagd naar de in zijn mening beste Nederlanders ooit in de Premier League. „Edwin van der Sar, Virgil van Dijk, Arjen Robben, Jaap Stam en Ruud van Nistelrooy”, was het antwoord.

En Dennis Bergkamp dan? „Laten we het over hem hebben”, aldus Durham. „Hij kwam naar Arsenal in 1995 (van Inter voor 11 miljoen euro, red.) en ze wonnen hun eerste prijs in 1998. Mensen die mij tweeten dat hij voor de ommezwaai zorgde, die zitten echt verkeerd. Dat is een periode van drie jaar en misschien vergeten ze de aanwinsten van Patrick Vieira en Emmanuel Petit in 1997. En als Bergkamp dan zo goed was. Waarom won Arsenal dan niet de Champions League of twee titels achtereen?”

En nog was hij niet klaar met het afkraken van Bergkamp. „En dat ding met vliegen? Iedereen heeft zijn dingetje, maar hij kon niet naar bepaalde wedstrijden vliegen (uit vliegangst, red.). Dat is niet goed. En hij scoorde nooit meer dan twintig doelpunten in de Premier League, terwijl hij wel tien jaar bij Arsenal zat. Die goal tegen Newcastle? Ja, en Martin Keown (ex-verdediger van de Gunners, red.) had het ook over een hattrick tegen Leicester, maar toen waren de herinneringen op.”

Die felle kritiek kon volgens Fabregas, die drie jaar aan de zijde van Bergkamp speelde bij Arsenal, niet door de beugel. De Spanjaard, tegenwoordig actief bij AS Monaco, reageerde dan ook. „Is deze kerel serieus?”, klonk het op Twitter. „Hij is echt de weg helemaal kwijt. Als je niet denkt dat Bergkamp zo goed was, dan begrijp je helemaal niets van sport.”

Ook Keown reageerde op de kritiek op zijn ex-ploegmaat. „Wie geloven we…Een van de beste middenvelders van zijn generatie of (je moet hem waarschijnlijk googelen) Adrian Durham?”, aldus de analist van de BBC.