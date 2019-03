Mannenploeg kan olympisch goud vergeten

De Nederlandse ploeg, die bestond uit Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuijsen, redde het in de halve eindstrijd niet tegen de sterke Noren. Van begin af aan keek het Oranje-trio tegen een achterstand aan. Na acht rondjes was het verschil 1,38 seconden: 3.37,08 tegen 3.38,46.

Nederland ging matig van start en kon daarna de achterstand niet meer goedmaken. Het kleinste verschil was iets over de helft nog maar 0,06 seconde, maar daarna liep de marge toch weer op. Volgens bondscoach Geert Kuiper was er bij de start een veer uit een schaats van Blokhuijsen geschoten. Dat veroorzaakte te grote problemen voor een succesvolle eindspurt.

Roest had in de strijd tegen de Noren de plaats ingenomen van Koen Verweij die in de kwartfinales moeite had om aan te haken bij de overige twee.

In de strijd om het brons, dat later woensdag wordt verreden, komt Oranje uit tegen Nieuw-Zeeland dat de mindere bleek van Zuid-Korea.

