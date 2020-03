Le Samyn: Hofstetter klopt Dekker in de sprint

Een grote groep van dertien renners reed in de laatste 10 kilometer weg uit het peloton en werd niet meer teruggepakt. In de slotkilometer probeerde een groepje van vier renners weg te blijven uit de groep vluchters, met daarin de Fransman Florian Sénéchal, de winnaar van vorig jaar. De vier werden echter weer bijgehaald, waarop Clément Venturini de sprint begon en Dekker uit zijn wiel kwam. De 22-jarige zoon van oud-wielrenner Erik Dekker, die zaterdag nog de Ster van Zwolle op zijn naam schreef, werd echter nog door twee renners gepasseerd.

Voor Hofstetter is het de eerste overwinning in een eendagskoers. Hij won alleen in 2018 een etappe in de Tour de l’Ain.