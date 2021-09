KNVB: ’We hopen dat Klaas-Jan Huntelaar dit weekend weer kan spelen’

HC’03 zou hem als ’internationale speler’ niet in hebben geschreven immers. „Ten eerste vinden we het natuurlijk bijzonder leuk dat we Klaas-Jan op onze amateurvelden terug blijven zien. Dat is mooi voor het amateurvoetbal en de beleving hiervan, veel mensen zullen al genoten hebben van het bericht hierover”, aldus de voetbalbond tegen de Telegraaf.

Maar niets is minder waar, er blijkt iets fout te zijn gegaan binnen de systemen van de KNVB. „Het is uiteraard zeer uitzonderlijk dat een oud-international aansluitend op zijn loopbaan in het buitenland de stap maakt naar dit niveau in Nederland. Helaas hebben we moeten constateren dat er in de ICT-systemen iets niet helemaal goed is gegaan. Dit gaan we uiteraard snel oplossen.”

Vrijgave Duitse bond

Zowel Huntelaar als HC’03 heeft niks misdaan, wil de voetbalbond benadrukken: „In dit geval zijn er door Klaas-Jan en zijn club geen regels overtreden, zij mochten afgaan op wat het systeem hen aangaf. Wel moeten we alsnog van de Duitse bond de internationale vrijgave ontvangen. Wij gaan er achteraan om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen zodat hij hopelijk komend weekend weer kan meespelen.”

Soortgelijks

Amateurclub DCS uit Zevenaar maakte onlangs iets soortgelijks mee: zij lijfden ook een ex-prof in. Dami Rovcanin (33) speelde profvoetbal in Turkije en Bosnië, maar speelde sinds juli 2019 geen officiële wedstrijd meer. De voorzitter van de club, René van Leeuwen, wendde zich tot de KNVB om hem in te schrijven als ’internationale speler’, maar kreeg nul op het rekest van de voetbalbond, meldde de Gelderlander eerder.

Reden: Rovcanin voldeed niet aan de regels, want hij had minimaal drie jaar geen wedstrijden mogen spelen. Bovendien was hij door de club pas ná de transferdeadline aangemeld. Rovcanin mag ook dan pas in januari 2022 voor DCS uitkomen.

Warm bad

Huntelaar won de wedstrijd overigens met 3-1. Scoren deed hij niet, dacht voorzitter Mart de Kruif van HC’03. „Volgens mij heeft hij niet gescoord, maar ik was er zelf niet bij”, liet hij weten aan Regio 8.

Huntelaar is bewust uit de publiciteit gebleven, aldus De Kruif, tevens ploeggenoot van de voormalig topspits nu. „Hij wil nu gewoon lekker voetballen. De club is daarbij een warm bad. Hij hoeft niks, hij mag alles.”