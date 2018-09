FOTO's - Shorttracksters in zonnetje op Medal Plaza

De ploeg, bestaande uit Jorien ter Mors, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven, won dinsdag geheel onverwacht brons op de 3000 meter aflossing bij de Winterspelen.

Oranje profiteerde van de diskwalificaties van China en Canada in de A-finale. Oranje schoof als winnaar van de B-finale door naar de derde plek in de eindstand. Gastland Zuid-Korea won het goud, Italië pakte zilver.

De shorttracksters reageerden extatisch op de verassende medaille. Het was 'a dream come true'. Zo noemde Ter Mors het brons. "Onbeschrijflijk. En we rijden ook nog eens een wereldrecord, dat is echt sick'', zei Ter Mors, die al goud won op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen. Zij is de eerste vrouw die medailles wint in twee verschillende sporten op dezelfde Winterspelen.

De shorttracksters springen een gat in de lucht. Ⓒ Reuters

De Nederlandse dames zijn blij met hun verrassende bronzen plak. Ⓒ EPA

Zuid-Korea veroverde goud, Italië ging aan de haal met zilver. Ⓒ Reuters