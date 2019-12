Feyenoord met pijn en moeite langs PEC Zwolle

Met Advocaat op de bank haalde Feyenoord tien punten uit vier competitiewedstrijden. De club is inmiddels naar de zevende plaats van de ranglijst geklommen, met net zo veel punten als nummer vijf Heracles Almelo.

Feyenoord is inmiddels zo fit dat het drie dagen na de zware Europese wedstrijd tegen de Rangers in staat was tot een hoopgevend openingsoffensief. Na de 1-0 van Steven Berghuis schakelde de thuisploeg echter over naar een lager tempo. In de tweede heft was het verval zo groot dat het een klein wonder was dat PEC Zwolle niet wist te scoren.

Nick Marsman verdedigde het doel van Feyenoord. De derde keeper verving Kenneth Vermeer die nog last heeft van een hamstringblessure. Justin Bijlow ontbreekt al langer met een elleboogblessure. Nicolai Jørgensen keerde terug in de basisformatie. De Deen werkte hard maar mist nog vertrouwen en ritme. Hij verprutste in de openingsfase een enorme kans.

PEC Zwolle wankelde in de openingsfase. Luis Sinisterra was tweemaal dichtbij een treffer. Doelman Michael Zetterer van PEC Zwolle voorkwam met een fraaie reflex ook een doelpunt van Orkun Kökcü. Uiteindelijk trof alleen Berghuis doel voor rust. Hij schoot raak op aangeven van Tyrell Malacia, de vervanger van de geblesseerde Ridgeciano Haps.

Marsman kreeg nauwelijks iets te doen voor rust. In de tweede helft moest hij wel handelend optreden toen Gustavo Hamer, Dennis Johnsen, Lennart Thy en Dean Huiberts kansrijk voor hem opdoken. Feyenoord wankelde en werd slordiger en slordiger. Leroy Fer blunderde met een mislukte terugspeelbal en ook Eric Botteghin ging onnodig in de fout. De thuisploeg kwam er mee weg en dat mocht PEC Zwolle zich kwalijk nemen.