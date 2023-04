Deceptie voor Kelderman: renner van Jumbo-Visma mist Giro d’Italia

Wilco Kelderman

Wilco Kelderman moet de Giro d’Italia aan zich voorbij laten gaan. De renner van Jumbo-Visma heeft te veel last van naweeën van zijn val in de Tirreno-Adriatico. Sepp Kuss vervangt hem in Italië. De eerste van de grootste rondes begint over een maand.