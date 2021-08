Premium Het beste van De Telegraaf

Louis van Gaal is geen garantie voor het WK

Door Ruud Gullit Kopieer naar clipboard

Ruud Gullit Ⓒ René Bouwman

Feyenoord en PSV zijn de verrassingen voor mij dit prille seizoen. Leuk om te zien en ze spelen beter voetbal dan vorig jaar: energieker, directer, goede combinaties en met veel werklust. Het is te vroeg om beide clubs als revelatie te beschouwen. Je moet ook de tegenstanders in ogenschouw nemen. Toch zit je met een heel ander gevoel naar Feyenoord en PSV te kijken. Dat is al een hele verbetering, want na Feyenoords eerste wedstrijd tegen FC Drita dacht ik: ooh, het wordt toch niet weer zo’n jaar?