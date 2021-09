Voor even twijfelt niemand aan Sébastien Haller

Premium Voetbal

Magnifiek Ajax baart opzien in heel Europa

MAGNIFIQUE! Anders kan het eerste optreden van Sébastien Haller (27) in de Champions League – tegen Sporting Portugal (1-5) – niet worden omschreven. De vraag of de in de Eredivisie veel scorende spits ook goed genoeg is voor het miljoenenbal, werd door de Franse Ivoriaan in Estadio José Alvalade ze...