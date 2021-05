Steven Berghuis over Oranje: ’Ik merk dat ik ben opgeschoven in de hiërarchie’

„Ik had gisteren een Vraag & Antwoord voor de fans met Ryan Gravenberch. Hij kan nog in de A1 (Onder 19, red.) spelen. Op zijn leeftijd was ik lang niet zo ver. Ik had fysiek en mentaal wat langer de tijd nodig om mijn kwaliteiten naar voren te laten komen. Uiteindelijk ben ik tot bloei gekomen en heb ik het verschil kunnen maken, zoals ik altijd voor ogen had”

„Sinds de komst van de nieuwe bondscoach heb ik meer minuten gemaakt. Dat is een constatering, maar verder moet ik het gewoon blijven laten zien en altijd ready zijn. Daar ben ik me in het seizoen altijd wel van bewust. Je moet aan staan om in deze selectie te kunnen blijven.”

In zijn 23e wedstrijd in het Oranje-shirt was Berghuis tegen Letland voor het eerst trefzeker en zijn tweede treffer volgde het duel daarop met Gibraltar. „Het is lekker dat ik de ban nu heb gebroken, maar dan wil ik altijd weer meer.”

Het EK is een droom van Berghuis. „Ik kreeg gisteren van mijn moeder een foto, waarop ik als kleine jongen word geschminkt en vlaggetjes op mijn wangen krijg. Na mijn debuut in Oranje besefte ik dat mijn droom realiteit kon worden. Daar ben ik nu vol voor aan het werk en geef ik alles voor.”