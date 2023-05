Burak Yilmaz kondigt zelf vertrek bij Fortuna aan: ’Ik kom snel met uitleg’

„Ik zal zo snel mogelijk uitleggen wat er is gebeurd met de clubeigenaar en Azerion. Ik wens jullie succes.”, aldus Yilmaz in een Instagram-story.

Het vertrek van Yilmaz diende zich al even aan. De 77-voudig international van Turkije speelde zijn laatste wedstrijd voor Fortuna op 9 april bij Ajax (4-0). Hij schreef in april ook een bericht op Instagram waarin hij eveneens afscheid leek te nemen. Enkele dagen later meldde hij zich echter weer in Sittard.

Trainersloopbaan

Yilmaz tekende vorige zomer een contract voor vijf seizoenen bij Fortuna. Na twee jaar als speler zou hij aan zijn trainerscarrière beginnen. De aanvaller maakte negen doelpunten in 26 competitieduels voor de nummer 13 van de Eredivisie.

Donderdag meldde De Telegraaf al over het vertrek van Yilmaz. De spits wil een begin maken met zijn trainerscarrière, wellicht als assistent-bondscoach van Turkije, en Fortuna is in gesprek met Yilmaz over beëindiging van zijn contract.

Naast Yilmaz gaat Fortuna ook trainer Julio Velazquez uitwuiven. De Spanjaard volgde dit seizoen Sjors Ultee op, voldeed aan de doelstelling met het Eredivisiebehoud, maar Fortuna wil toch een andere weg inslaan. Velazquez kwam meerdere malen in opspraak door zijn heetgebakerde gedrag en de communicatie verliep moeizaam door zijn gebrekkige kennis van het Engels.