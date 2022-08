Go Ahead Eagles pikt Sow voor neus Superboeren weg

Sylla Sow gaat niet naar de Graafschap maar naar Go Ahead Eagles. Ⓒ ANP/HH

Een heuse soap in transferland. Sylla Sow gaat niet naar De Graafschap, maar naar Go Ahead Eagles. Hoewel de 26-jarige voetballer zondag op kosten van de Superboeren naar Nederland vloog, heeft hij uiteindelijk een krabbel gezet onder een contract in Deventer. Hij komt over van Sheffield Wednesday.