’Wat er gebeurt is catastrofaal en onrechtvaardig’ Jutta Leerdam draagt wereldtitel op aan Oekraïense coach Kosta Poltavets

Door Nick Tol

Jutta Leerdam valt haar Oekraïense coach Kosta Poltavets in de armen. ,,Ik ben blij dat ik nog een beetje een lach op zijn gezicht kan brengen.” Ⓒ ANP/HH

HAMAR - Jutta Leerdam draagt haar wereldtitel met tranen in haar ogen op aan haar coach Kosta Poltavets. De 59-jarige Oekraïner is al de hele week in Hamar om zijn 23-jarige pupil te ondersteunen rond het WK Sprint, maar is in gedachten voortdurend bij zijn familie en vrienden in het land dat in een rampzalige situatie is beland. „Met de strijd die Jutta heeft geleverd, wil ze ook enigszins hulp en steun bieden aan de mensen die daar moeten overleven”, zegt Poltavets.