Premium Het beste van De Telegraaf

’CR7’ in Qatar in schaduw van Kylian Mbappé en Lionel Messi Cristiano Ronaldo plots uitgespuwd: 70 procent van Portugese fans wil hem op de bank

Door Stijn Joris Kopieer naar clipboard

Legt Ronaldo straks zijn criticasters alsnog het zwijgen op? Ⓒ REUTERS

Cristiano Ronaldo (37), je bent voor of je bent tegen hem, een middenweg is er niet. Het aantal ’haters’ nam de voorbije maanden echter gestaag toe. Het interview waarin hij wild om zich heen schopte naar Manchester United zette de toon, maar ook zijn prestaties op dit WK worden in Portugal allerminst gewaardeerd.