Matteo Berrettini rekent af met Federer-beul Hurkacz en plaatst zich voor finale Wimbledon

De 24-jarige Hurkacz stond in zijn tweede servicegame meteen onder druk en moest twee breakpunten wegpoetsen. Toch kon de Pool opgelucht ademhalen, want hij wist zijn eigen game ternauwernood binnen te slepen. Bij een stand van 3-3 was zijn verzet toch gebroken en trok Berrettini, die in de tweede ronde Botic van de Zandschulp naar huis had gestuurd, de eerste set met 6-3 naar zich toe.

Ook in de tweede set had de Italiaanse nummer negen van de wereld geen kind aan Hurkacz die fout op fout stapelde. Binnen een mum van tijd stond er 6-0 op het scorebord. De partij was toen amper een uur aan de gang.

In de derde set kwam Hurkacz wat beter in de partij. Beide spelers hielden hun servicegames, waardoor een tiebreak beslissing moest brengen. De Pool pakte zijn laatste strohalm en won de tiebreak op overtuigende wijze (3).

In de vierde set plaatste Berrettini gelijk een break, waardoor Hurkacz meteen weer achter de feiten aan moest. De Pool behield in het vervolg van de vierde set wel zijn eigen services, maar het kwaad was al geschiet. Op 5-4 mocht Berrettini serveren voor de wedstrijd en sloeg hij zich op overtuigende wijze naar de eerste grandslamfinale uit zijn carrière.

Het Italiaanse servicekanon speelt zondag de finale tegen de winnaar van de partij tussen vijfvoudig Wimbledon-winnaar Novak Djokovic en Dennis Shapovalov.