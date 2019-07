Zege Van Aert voor Jumbo-Visma ’staat boven alles’

Van Aert mocht voor zijn eigen kansen gaan omdat Dylan Groenewegen de aansluiting had gemist en niet meer in de voorste groep zat. „Het werd best nerveus in de finale. Ik slaagde erin voorin te blijven en hield onze kopman Steven Kruijswijk in positie. Van de laatste spurt had ik onthouden om best vroeg aan te zetten, dus ging ik op 250 meter van de finish aan. Het was erg ’close’ met Viviani, maar één centimeter was genoeg.” Voor de 24-jarige Van Aert betekende het zijn vierde zege dit seizoen. Jumbo-Visma staat dankzij zijn overwinning deze Tour op vier zeges.

Blij voor ploeggenoot

Mike Teunissen miste de slag in de hectische laatste kilometers, maar was maar wat blij met de zege van zijn ploeggenoot Van Aert. De Belg bezorgde de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma al de vierde ritwinst in deze Ronde van Frankrijk. „Het gaat wel lekker zo. Ben benieuwd waar dit gaat eindigen”, zei de Limburger, die zelf de eerste etappe won, tegen de NOS.

Teunissen moest deze rit Groenewegen weer in stelling brengen voor de massasprint, maar het peloton brak door de felle wind in de slotfase in stukken. „Er was de hele dag al hard gereden en wij zaten net te ver naar achteren toen het brak. Jammer voor Dylan, maar prachtig natuurlijk dat Wout het afmaakt. Ik kijk er niet van op. Binnen de ploeg wisten we wel dat hij ook een sprint kon winnen.”

Groenewegen had ook helemaal vrede met de uitkomst. „Ik had niet de goede benen en had dat ook aangegeven. Ik had het al heel moeilijk op het klimmetje. Dan kan een ander in de ploeg zijn kans pakken. Dat is ook de kracht van ons team; we hebben meer sprinters. Van Aert komt zo helemaal tot zijn recht”, zei de Amsterdammer, winnaar van de zevende etappe.

