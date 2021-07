Justin Kluivert voegt zich kort na Calvin Stengs bij OGC Nice

Kluivert wordt door de Ligue 1-club gehuurd van AS Roma, waar hij onder José Mourinho geen uitzicht op speeltijd had. Dus wordt hij verhuurd met optie tot koop. Nice kan hem na dit seizoen voor tien miljoen euro losweken.

Op social media wordt de vleugelspeler verwelkomd in het Nederlands, met een minieme boodschap. „Welkom.” In het bijgevoegde filmpje worden alle Nederlanders die eerder al voor OGC Nice tekenden in Panini-stijl uitgelicht. Het gaat om Dick van Dijk, Ruud Kaiser, Arjan Vermeulen, Erik Regtop, Luigi Bruins, Wesley Sneijder en dus Stengs.

Kluivert vertrok in 2018 van Ajax naar AS Roma voor een bedrag van ruim 17 miljoen euro. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan RB Leipzig. Ook de Duitsers hadden een koopoptie in de huurovereenkomst opgenomen, maar meldden dinsdag daar officieel geen gebruik van te maken. Daardoor was de weg definitief vrij voor een overstap naar Frankrijk.

Op Instagram bedankte Kluivert de aanhang van RB Leipzig, de club waar hij vanaf begin oktober actief was. „Nu is het tijd om aan de volgende fase van mijn reis te beginnen, maar één ding is zeker: ik waardeer jullie allemaal. Bedankt!”