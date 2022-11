Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik sta vooraan en leid het team op de best mogelijke manier’ Van Dijk pareert kritiek: ’Van Basten is nooit positief, wat moet je er mee?’

Door Jeroen Kapteijns

Van Dijk overpeinst het teleusrstellende duel tegen Ecuador. Ⓒ ANP/HH

DOHA - Oranje-captain Virgil van Dijk kreeg na het 1-1 gelijkspel tegen Ecuador in de tweede WK-groepswedstrijd de wind van voren van niemand minder dan Marco van Basten. De voormalige topspits en oud-bondscoach verweet de verdediger in zijn analyse voor de NOS een te passieve houding in het veld. ,,Hij is een hartstikke goede speler, maar laat hem nou eens initiatief nemen. Hij is toch de aanvoerder? Hij is de grote jongen, hij moet de spelers aansturen.”