Zware straffen geëist tegen voorzitters Juventus en Napoli

Ramadan beïnvloedt CL-clash tussen Real Madrid en Chelsea

Om 20.51 uur gaat dinsdagavond de zon onder in Madrid. Vanwaar dit weetje? Omdat de spelers van Real Madrid en Chelsea die de ramadan volgen, zo nog lastminute kunnen eten en drinken. De vraag is echter of dat effect heeft. „Toch wel”, klinkt het. „Vlak voor de aftrap nog wat rijst met kip is ideaal...