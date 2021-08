Premium Het beste van De Telegraaf

Fabio Jakobsen: ’Ik behoor weer tot de beste tien sprinters ter wereld’

Door Bram Vandecapelle Kopieer naar clipboard

Fabio Jakobsen gaat als eerste over de finish in de laatste etappe van de Ronde van Wallonië. Ⓒ HH/ANP

„Een jaar geleden lag ik nu nog op een brancard”, vertelt Fabio Jakobsen (24). Een dik jaar na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen begint de Nederlander van Deceuninck – Quick-Step met frisse moed en tien nieuwe tanden aan de Vuelta. Een interview over littekens in de spiegel, kleinere neusgaten, reanimatie-ploegmaat Florian Sénéchal en Dylan Groenewegen. „Veel woordenwisselingen hebben we niet, en dat is goed zo.”