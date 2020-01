Opgeluchte Wiebes: ’Nu minder last van management om mij heen’

De 20-jarige Wiebes, vorig jaar goed voor 15 overwinningen, wilde haar loopbaan bij een grote ploeg vervolgen en het shirt van Parkhotel Valkenburg niet meer dragen. Daarom zegde ze de samenwerking met de ploeg per brief op. Haar ploeg wilde Wiebes echter aan haar contract houden en stelde dat er sprake was van contractbreuk.

Bekijk ook: Kort geding tegen Wiebes wegens contractbreuk

„Mijn ambities en vooral mijn visie botste erg met het management van de Parkhotel-ploeg. We hebben nu wel bepaalde oplossingen gevonden, voor het eerste half jaar, en afspraken gemaakt dat ik zo min mogelijk last heb van het management om mij heen”, aldus Wiebes. „Het is niet de meest ideale situatie, want ik had het liever anders gezien. Ik heb altijd gezegd dat ik niets tegen de meiden van Parkhotel Valkenburg heb.”

Wiebes werd in 2019 niet alleen Nederlands kampioene op de weg, ze pakte ook goud op de Europese Spelen en won eendaagse koersen als Deinze-Nokere, de Prudential RideLondon Classic en twee etappes in de Boels Ladies Tour.

Wiebes verdiende met haar overwinningen verreweg de meeste punten voor de ranglijst van wielerbond UCI. In de dagvaarding meldde Stichting Wielertalent in Ontwikkeling (WIO), waaronder Parkhotel Limburg valt, dat een plotseling vertrek van de beste renster zowel sportief als commercieel catastrofale gevolgen zou kunnen hebben.