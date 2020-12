Arne Slot over stap naar Feyenoord: ’Kolkende Kuip geweldig vooruitzicht’

Arne Slot als trainer van AZ in De Kuip. Ⓒ HH/ANP

Hoewel hij pas aankomende zomer in dienst treedt bij Feyenoord en Dick Advocaat en de huidige spelersgroep absoluut niet in de weg wil lopen, kijkt Arne Slot erg uit naar zijn overstap naar Rotterdam, zo laat hij weten in een korte verklaring.