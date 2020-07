Dit bizarre detail staat niet in het boek van Wesley Sneijder

Gaat Sneijder in navolging van Arjen Robben bij FC Groningen nu dus ook zijn comeback in de Eredivisie maken? Zuidam reageert vanuit het Utrechtse perspectief en Driessen en Verweij geven hun mening over voetballer Sneijder. Verder wordt nog een opmerkelijk detail over Sneijder besproken.

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of abonneer je via je favoriete podcastkanaal.

De Telegraaf maakte vrijdag bekend dat Humberto Tan en Ruud Gullit plaatsnemen in de antiracisme-commissie van de KNVB. Tv-persoonlijkheid Tan en voetballegende Gullit gaan zich zo inzetten tegen racisme en discriminatie in het voetbal en om de (top van de) voetballerij een betere afspiegeling te laten worden van de maatschappij. Tan gaat in de voetbalpodcast dieper in op het nieuwe initiatief.

Verder worden in de voetbalpodcast de laatste transfergeruchten nader belicht. Luister de voetbalpodcast hier