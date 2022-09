Duizendste treffer van Volendam waardeloos: volle buit Eagles

Enkele honderden meters van het sfeervolle KRAS-stadion bekeek de tachtigjarige Johan Pelk de wedstrijd op tv. De maker van de eerste Eredivisie-treffer van FC Volendam – op 23 augustus 1959 tegen het Amsterdamse DWS – was nu de teller inmiddels op 999 staat benieuwd wie het duizendste doelpunt in de Eredivisie zou aantekenen. Pelk had een duidelijke voorkeur voor zijn dorpsgenoten Henk Veerman en Robert Mühren. ,,Die jongens doen zo hard hun best en dat ze net als ik uit Volendam komen, schept een band. Ik zou het fantastisch vinden als een van hen die goal maakt.”

Eiting

Dat gebeurde niet. Maar het doelpunt van Carel Eiting na 32 minuten – een plaatje – zal Pelk niet minder vrolijk hebben gestemd. De voormalig speler van onder meer Ajax en Racing Genk poetste de tien minuten daarvoor door Omobolaji Adekanye opgelopen achterstand weg (1-1) en ging de Volendamse geschiedenisboeken in.

Carel Eiting viert de 1000e Eredivisie-treffer van FC Volendam. Ⓒ Pro Shots

Pelk, die ’zijn cluppie’ nog op de voet volgt, weet welke impact een bijzondere treffer kan hebben. Al zal dat in het geval van Eiting dus wel meevallen. ,,Die eerste Eredivisie-goal blijft me natuurlijk altijd bij. Ook al is het zo lang geleden en blijven wij Volendammers daar vaak wel nuchter onder”, zegt Pelk, die trots is op zijn tijd bij FC Volendam, in totaal 402 competitieduels speelde en 109 keer scoorde. ,,Ik was 16 jaar toen ik debuteerde en heb tot mijn 31e onafgebroken in het eerste van Volendam gespeeld. Dat kun je je nu niet meer voorstellen.”

Vanaf de bank in zijn woonkamer zag Pelk dat FC Volendam uit de startblokken stoof. Het was een wonder dat het fris van de lever spelende elftal van Wim Jonk niet snel de leiding nam. Na een afgemeten voorzet van Bilal Ould-Chikh kopte Gaetano Oristanio de bal in de handen van Go Ahead Eagles-doelman Jeffrey de Lange, die even later geluk had dat Robert Mühren na een goede actie van Derry John Murkin een afzwaaier produceerde. De Lange redde tussendoor knap op een pegel van de voor het eerst in de basis gestarte Oristanio.

Mbuyamba

Een eerste basisplaats was er ook voor de van Chelsea overgenomen Xavier Mbuyamba. De centrale verdediger leek er na de duels met PSV (7-1) en Sparta (4-0) voor te zorgen dat het lek in de FC Volendam-defensie werd gedicht, maar kon niet voorkomen dat de gasten na een afgeslagen corner de leiding namen en uiteindelijk ook voor seizoenstegentreffer negentien en twintig(!) zorgden. Na de gelijkmaker van Eiting ging de thuisclub op jacht naar de winnende treffer, waarvoor twintig minuten voor tijd de hulp van Henk Veerman werd ingeroepen.

Een heerlijke avond voor Go Ahead Eagles. Ⓒ Pro Shots

De doelpunten vielen dankzij twee bevliegingen van Kuipers echter aan de andere kant (1-3). Daardoor zijn René Hake en zijn spelers, die in de eerste vijf speelronde AZ, PSV en Feyenoord troffen, van de hatelijke nul af. En is FC Volendam tot op één punt genaderd.