Sport Kort: Argentijnse oud-wereldkampioen overleden

Oud-voetballer Brown overleden

07.30 uur: De Argentijnse oud-international José Luis Brown is op 62-jarige leeftijd overleden. Hij maakte in 1986 in de gewonnen WK-finale tegen het toenmalige West-Duitsland (3-2) de openingstreffer. Dat was zijn enige interlandgoal in zijn loopbaan.

De voormalige verdediger speelde in eigen land bijna 300 wedstrijden voor Estudiantes. Brown kwam 36 duels voor Argentinië uit. In de WK-finale liep hij een forse schouderblessure op na een botsing met Norbert Eder. Brown weigerde echter het veld te verlaten en verbeet de pijn tot aan het eindsignaal in Mexico.