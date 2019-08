Sport Kort: Costa aan de kant met dijbeenblessure

Costa aan de kant met dijbeenblessure

11.40 uur: Diego Costa mist waarschijnlijk bij Atlético Madrid de start van de competitie. De Spaanse topclub maakte dinsdag bekend dat de 30-jarige aanvaller een dijbeenblessure heeft opgelopen. Hij viel afgelopen zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Juventus (2-1) in Stockholm in de slotfase uit.

Oud-voetballer Martínez (37) overleden

10.45 uur De voormalige Hondurese international Walter Martínez is op 37-jarige leeftijd overleden. Hartfalen kostte hem het leven. Hij speelde 49 interlands en maakte daarin twaalf doelpunten. In 2010 nam de middenvelder met zijn land deel aan het WK in Zuid-Afrika.

In clubverband droeg Martínez het shirt van onder meer Beijing Guan, Alavés en San Jose Earthquakes.

Walter Martinez Ⓒ VI Images / Jeroen Putmans

Ervaren ruiters naar EK eventing

Bondscoach Bettina Hoy kan voor het EK eventing in het Duitse Luhmühlen (28 augustus - 1 september) een beroep doen op een aantal routiniers. Tim Lips, Merel Blom en Raf Kooremans zijn ervaren ruiters in deze olympische discipline. Laura Hoogeveen, Ilonka Kluytmans en Aliene Ruyter zijn nieuwkomers in de selectie.

Oud-voetballer Brown overleden

07.30 uur: De Argentijnse oud-international José Luis Brown is op 62-jarige leeftijd overleden. Hij maakte in 1986 in de gewonnen WK-finale tegen het toenmalige West-Duitsland (3-2) de openingstreffer. Dat was zijn enige interlandgoal in zijn loopbaan. Diego Maradonna postte op Instagram een tekst en video waarin hij zijn overleden teamgenoot eert.

Brown speelde in eigen land bijna 300 wedstrijden voor Estudiantes. Brown kwam 36 duels voor Argentinië uit. In de WK-finale liep hij een forse schouderblessure op na een botsing met Norbert Eder. Brown weigerde echter het veld te verlaten en verbeet de pijn tot aan het eindsignaal in Mexico.

Het nationale elftal van Argentinië voor de aftrap tegen Duitsland met Jose Luis Brown. Ⓒ AFP