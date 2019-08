Sport Kort: Maradona eert overleden teamgenoot

Oud-voetballer Brown overleden

07.30 uur: De Argentijnse oud-international José Luis Brown is op 62-jarige leeftijd overleden. Hij maakte in 1986 in de gewonnen WK-finale tegen het toenmalige West-Duitsland (3-2) de openingstreffer. Dat was zijn enige interlandgoal in zijn loopbaan. Diego Maradona postte op Instagram een tekst en video waarin hij zijn overlden temapgenoot eert.

Brown speelde in eigen land bijna 300 wedstrijden voor Estudiantes. Brown kwam 36 duels voor Argentinië uit. In de WK-finale liep hij een forse schouderblessure op na een botsing met Norbert Eder. Brown weigerde echter het veld te verlaten en verbeet de pijn tot aan het eindsignaal in Mexico. Diego Maradon