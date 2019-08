Sport Kort: ’Vloek’ duurt voort voor Dimitrov

Voetbal: Twentse vrouwen bereiken hoofdtoernooi Champions League

21.11 uur: De voetbalsters van FC Twente hebben het hoofdtoernooi van de Champions League bereikt. De landskampioen won op Sportpark Schreurserve in Enschede de beslissende wedstrijd in het kwalificatietoernooi tegen Gornik Leczna uit Polen met 2-0. Fenna Kalma opende kort na rust de score uit een strafschop, international Renate Jansen besliste de wedstrijd in de 70e minuut met de tweede treffer. Twente moest de laatste minuten met tien vrouwen uitspelen, na rood voor Lynn Wilms.

Tennis: ’Wawrinka-vloek’ duurt voort voor Dimitrov

21.06 uur: Stan Wawrinka heeft voor de vijfde keer op rij van Grigor Dimitrov gewonnen. De twee troffen elkaar weer in de eerste ronde van het masterstoernooi van Cincinnati nadat ze vorige week in de openingsronde in Montreal ook al tegenover elkaar hadden gestaan. Vorige week werd het 6-4 6-4 voor Wawrinka en nu won de Zwitserse nummer 23 van de wereld met aanzienlijk meer moeite van de Bulgaar: 5-7 6-4 7-6 (4).

Voetbal: FIFA legt City straf op

18.58: Manchester City heeft van de disciplinaire commissie van de FIFA een boete opgelegd gekregen van 370.000 Zwitserse frank, omgerekend 340.000 euro. De Engelse club heeft volgens de wereldvoetbalbond de regels overtreden die betrekking hebben op het aantrekken van spelers jonger dan 18 jaar. De FIFA nam in de bepaling van de straf mee dat City zich aansprakelijk heeft gesteld.

Vechtsport: Struve gaat toch weer knokken

17.11 uur: Stefan Struve kondigde eerder dit jaar nog aan dat hij ging stoppen, maar de Nederlandse UFC-vechter stapt eind dit jaar gewoon weer de octagon in. De boomlange Beverwijker, die 2,13 meter meet en daarom ook wel The Skyscraper wordt genoemd, neemt het op 8 december op tegen Ben Rothwell in Washington.

Wielrennen: Nizzolo wint eerste rit in Burgos

16.53 uur: De Italiaanse wielrenner Giacomo Nizzolo heeft de eerste etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De 30-jarige renner van Team Dimension Data klopte in de sprint bergop de Spanjaard Alex Aranburu. Enkele seconden later kwam Eduard-Michael Grosu uit Roemenië als derde over de streep.

De rit ging over 162 kilometer, met start en finish in Burgos. De streep lag na een pittig klimmetje op de Alto del Castillo. De Ronde van Burgos bestaat uit vijf etappes en eindigt zaterdag. Vorig jaar schreef de Colombiaan Iván Ramiro Sosa van Team Ineos de rittenkoers op zijn naam.

Richard Carapaz, de verrassende winnaar van de Ronde van Italië, maakt in Burgos zijn rentree. De Ecuadoraan kwam sinds zijn zegetocht in de Giro niet meer in actie.

Wielrennen: Wynants en Lawless uit BinckBank Tour

15.20 uur: Chris Lawless en Maarten Wynants zijn halverwege de koers afgestapt in de tweede etappe van de BinckBank Tour. De twee wielrenners kwamen ten val en konden niet verder. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht ter controle.

Volgens Team Ineos heeft Lawless vermoedelijk geen blijvende schade opgelopen. "Hij is in orde en onderweg om gecheckt te worden", twitterde de ploeg.

De Belg Wynants, die rijdt voor Jumbo-Visma, heeft volgens zijn team een schouder uit de kom. Hij wordt daarvoor in het ziekenhuis behandeld.

Voetbal: Costa aan de kant met dijbeenblessure

11.40 uur: Diego Costa mist waarschijnlijk bij Atlético Madrid de start van de competitie. De Spaanse topclub maakte dinsdag bekend dat de 30-jarige aanvaller een dijbeenblessure heeft opgelopen. Hij viel afgelopen zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Juventus (2-1) in Stockholm in de slotfase uit.

Voetbal: Oud-voetballer Martínez (37) overleden

10.45 uur: De voormalige Hondurese international Walter Martínez is op 37-jarige leeftijd overleden. Hartfalen kostte hem het leven. Hij speelde 49 interlands en maakte daarin twaalf doelpunten. In 2010 nam de middenvelder met zijn land deel aan het WK in Zuid-Afrika.

In clubverband droeg Martínez het shirt van onder meer Beijing Guan, Alavés en San Jose Earthquakes.

Paardensport: Ervaren ruiters naar EK eventing

Bondscoach Bettina Hoy kan voor het EK eventing in het Duitse Luhmühlen (28 augustus - 1 september) een beroep doen op een aantal routiniers. Tim Lips, Merel Blom en Raf Kooremans zijn ervaren ruiters in deze olympische discipline. Laura Hoogeveen, Ilonka Kluytmans en Aliene Ruyter zijn nieuwkomers in de selectie.

Voetbal: Argentijn José Luis Brown overleden

07.30 uur: De Argentijnse oud-international José Luis Brown is op 62-jarige leeftijd overleden. Hij maakte in 1986 in de gewonnen WK-finale tegen het toenmalige West-Duitsland (3-2) de openingstreffer. Dat was zijn enige interlandgoal in zijn loopbaan. Diego Maradonna postte op Instagram een tekst en video waarin hij zijn overleden teamgenoot eert.

Brown speelde in eigen land bijna 300 wedstrijden voor Estudiantes. Brown kwam 36 duels voor Argentinië uit. In de WK-finale liep hij een forse schouderblessure op na een botsing met Norbert Eder. Brown weigerde echter het veld te verlaten en verbeet de pijn tot aan het eindsignaal in Mexico.