Sport Kort: Ronde van Zwitserland slaat jaar over

Wielersport: Ronde van Zwitserland slaat jaar over

10.35 uur: Opnieuw is een koers die geldt als voorbereidingswedstrijd op de Tour de France afgelast vanwege de coronacrisis. Na het schrappen van het Critérium du Dauphiné vindt ook de Ronde van Zwitserland dit jaar niet plaats.

De internationale wielrenunie UCI besloot deze week dat er tot 1 juni sowieso geen internationale wedstrijden worden gehouden. Het Critérium du Dauphiné, dat op 31 mei zou beginnen, was toen al van de baan. De Ronde van Zwitserland stond voor 7 tot en met 14 juni op het programma.

De Tourorganisatie heeft nog geen besluit genomen. De start van de Franse etappekoers staat voorlopig nog gepland op 27 juni in Nice.

Boksen: Ook Russische coach besmet na berucht toernooi

07.44 uur: Een Russische bokscoach die aanwezig was bij het olympisch kwalificatietoernooi in Londen, is na terugkeer in Moskou positief getest op het coronavirus. Het gaat om Anton Kadoesjin die onder meer werkt met Gleb Baksji, de wereldkampioen van 2019 in het middengewicht.

Aan het toernooi in Londen dat voortijdig werd afgebroken namen namens Nederland onder anderen Enrico Lacruz en Nouchka Fontijn deel. Fontijn was nog niet in actie gekomen toen de wedstrijden op 16 maart alsnog werden stopgezet vanwege het coronavirus.

Eerder bleken al drie leden van het Kroatische team en twee Turkse boksers en een coach uit dat land besmet na terugkeer. Kadoesjin meldde op Instagram dat hij besmet was. Hij had de symptomen ontdekt op 25 maart, kort na terugkeer uit Londen en verbleef sindsdien in thuisquarantaine. De baas van de Russische boksbond, Oemar Kremlev, liet weten dat de ziekte onder controle was en dat Kremlev een milde variant van Covid-19 had. Ook liet hij weten dat er in de Russische equipe verder geen besmettingen waren.