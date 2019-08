Rugbyer dood gevonden in hotelkamer

De 20-jarige Engelsman maakte zaterdagavond op bezoek bij het Franse Toulouse (46-0 nederlaag) zijn debuut voor de club uit het Championship, het tweede niveau in Engeland. Een dag later werd hij dood gevonden in zijn hotelbed.

Batley Bulldogs reageerde op Twitter op het overlijden van Bruce: „Met grote verslagenheid melden we dat onze jonge speler Archie Bruce (20) is overleden. Hij is vanochtend gevonden in zijn hotelkamer, nadat hij gisteravond zijn debuut maakte tegen Toulouse. De directe familie van Archie is geïnformeerd. Zijn familie vraagt om privacy in deze moeilijke tijd.”

De spelers van Batley Bulldogs blijven in Frankrijk totdat duidelijk is waaraan Bruce is gestorven. De Franse autoriteiten zijn dit aan het uitzoeken.