Bondscoach Caprara ontslagen bij club

De club van de Nederlandse speelsters Laura Dijkema en Nika Daalderop presteerde slecht in de laatste maanden. De recente nederlaag tegen Chieri kostte Caprara (57) de kop. Hij stond sinds anderhalf jaar aan het roer van de huidige nummer zeven van de ranglijst en had nog een contract tot en met komend seizoen.

Het is nog niet bekend of Caprara na de deceptie van Apeldoorn, toen Nederland faalde bij het OKT in Apeldoorn, bondscoach in Nederland zal blijven. Hij was na het ontslag van de Amerikaan Jamie Morrison ingehuurd voor alleen het kwalificatietoernooi en zou bij plaatsing ook meegaan naar Tokio. Nu dat niet is gelukt, zou Caprara bondcoach kunnen blijven, maar dat is nog allerminst zeker.