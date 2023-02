Michael Jordan doet mega-donatie om wensen zieke kinderen uit te laten komen

Jordan steunt Make-A-Wish al sinds 1989 en heeft de titel Chief Wish Ambassador. Make-A-Wish America maakt de wensen van zieke kinderen waar en zegt op haar website dat donateurs „kinderen nieuwe kracht geven om tegen hun ziekte te vechten, families dichter bij elkaar brengen en hele gemeenschappen verenigen”. Make-A-Wish zei in een persbericht dat Jordan „honderden wensen heeft ingewilligd bij kinderen over de hele wereld en een van de meest gevraagde wensenvervullers aller tijden is geworden’.

Groot hart

Het goede doel ligt Jordan, die zelf vijf kinderen heeft, duidelijk nauw aan het hart. „De afgelopen 34 jaar is het een eer geweest om samen te werken met Make-A-Wish en zoveel kinderen een glimlach en geluk te bezorgen”, zei Jordan. „Hun kracht en veerkracht zien tijdens zo’n moeilijke periode in hun leven is echt een inspiratie. Ik kan me geen mooier verjaardagscadeau bedenken dan dat anderen samen met mij Make-A-Wish steunen, zodat elk kind de magie van de vervulling van een wens kan ervaren.”

Leslie Motter, voorzitter en CEO van Make-A-Wish Amerika, was het daar helemaal mee eens. „Dat Michael zijn verjaardag gebruikt als een kans om geschiedenis te schrijven voor Make-A-Wish toont de kwaliteit van zijn karakter aan en zijn trouwe toewijding om het leven van kinderen met een kritieke ziekte beter te maken. We hopen dat het publiek geïnspireerd wordt om in zijn voetsporen te treden en ook te helpen.”

Jordan won zes NBA-kampioenschappen met de Chicago Bulls en is nu meerderheidsaandeelhouder van de Charlotte Hornets. Hij is ook mede-eigenaar van het NASCAR-team 23XI Racing. Hij scoorde 32.292 punten en staat vijfde op de topscorerslijst aller tijden van de NBA.

