’Maffia-praktijken in Johan Cruijff ArenA’

De Britse arbiter gaf Ajax drie strafschoppen, waarvan één voor hands, terwijl hij het op de ’winnende’ gelijkmaker azende PAOK in de slotfase voor een vergelijkbaar voorval een vrije trap onthield.

Ajax won uiteindelijk met 3-2. Dat was na de eerdere 2-2 in Griekenland voldoende voor een plek in de play-offs.

Forza is duidelijk en stelt dat Ajax het ticket voor het afsluitende tweeluik om een ticket voor de groepsfase van de Champions League vooral aan Pawson te danken heeft. ’Mafioso, made in England’, stelt de krant.

De voorpagina van Metrosport laat geen ruimte voor twijfel. Ⓒ Metrosport

Metrosport gaat nog een stapje verder: ’UEFA MAFIA’, zo valt in chocoladeletters op de cover van de krant te lezen. „PAOK was klaar om geschiedenis te schrijven, maar rekende buiten Craig Poison.” Voor de gelegenheid wordt Pawson omgedoopt tot poison, het Engelse woord voor vergif.

„De Engelse scheidsrechter gaf Ajax drie penalt’ys om zich te plaatsen voor de volgende ronde en hield Abel Ferreira’s spelers van een grootse en historische kwalificatie af.”

De basiself van Ajax voor het duel met PAOK. Ⓒ BSR Agency

SDNA is dezelfde mening toegedaan als de twee eerder genoemde kranten. „UEFA, dit is oplichterij. Wat in Amsterdam is gebeurd, noemen we fraude. Het is een groot schandaal. Wie had schuld aan de uitschakeling van een geweldig PAOK in Amsterdam? Craig Pawson, die de thuisploeg drie strafschoppen gaf. Om misverstanden te voorkomen: drie strafschoppen!”

En daar houdt het niet bij op. „Het waren niet de enige fouten van Pawson”, gaat SDNA verder. „In blessuretijd weigerde hij te fluiten voor een handsbal net buiten het strafschopgebied, een vrije trap die PAOK een goede kans op de gelijkmaker zou hebben geven. Vervolgens floot hij veel te vroeg af. Het is duidelijk dat de UEFA Ajax in de Champions League wil hebben en dat Pawson een manier moest vinden om daarbij te helpen.”

Diego Biseswar haalt verhaal bij scheidsrechter Craig Pawson. Ⓒ BSR Agency

Diego Biseswar, verantwoordelijk voor de twee Griekse doelpunten in de Johan Cruijff ArenA, was het eigenlijk wel eens met de kritiek. „Cruciaal waren de penalty’s en de beslissingen van de scheidsrechter”, zo concludeerde de geboren Amsterdammer in een interview met Ziggo Sport.

„In de laatste minuut maakt de rechtsback van Ajax ook hands, iedereen zag dat. Uit die vrije trap konden we misschien scoren, dus iedereen was een beetje pissed off. Zij maken de 2-1 uit een corner, dat was voor mijn gevoel ook een overtreding, en toen moesten wij komen. Dan krijgen zij weer een penalty… Tsja, ik weet het niet. Ik denk dat normaal geen enkele scheidsrechter daarvoor zou fluiten.”

