Kramer niet bij World Cup in Polen door rugklachten

,,Na overleg met mijn team hebben we moeten besluiten dat ik aankomend weekend niet van start ga tijdens de ISU World Cup in Polen. Het is balen... Voor nu focus op herstel van mijn rug en trainen om weer in de juiste vorm te komen”, zo schrijft hij.

Kramer eindigde vrijdag bij de wereldbekerontmoeting in Minsk als dertiende op de 5 kilometer. De veelvoudig kampioen heeft aanhoudende fysieke problemen. Ruim een maand terug werd Kramer in Inzell op zijn fiets aangereden door een auto. In Minsk zei hij al te twijfelen over zijn deelname in Polen. „Ik wil niet op deze manier in de rondte rijden. Daar heb ik het nu oprecht moeilijk mee. Dat past niet bij mij.”

In eerste instantie zou Kramer nog meedoen aan de 5000 meter en op de ploegachtervolging, maar daar heeft hij zich nu ook voor afgemeld.

