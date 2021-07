Juul Franssen maakt zich na rollercoaster van emoties op voor olympisch debuut

Juul Franssen, met moeder Annemie en vader Pieter, in betere tijden. Haar moeder heeft Juul voor elke dag tot haar wedstrijd een kaartje geschreven (inzet). „Die hangen nu in hartjesvorm in mijn hotelkamer.” Ⓒ NICK TOL & PRIVÉARCHIEF

TOKIO - Juul Franssen kwam een half jaar geleden in een angstaanjagende achtbaan terecht, nadat haar vader Pieter een beroerte kreeg. De rust is nog steeds niet wedergekeerd, maar dankzij de onvoorwaardelijke steun van haar dierbaren kan de 31-jarige judoka zich nu wel even focussen op de Zomerspelen in Tokio. In de aanloop naar haar langgekoesterde olympisch debuut – dinsdag in de befaamde Budokan Arena – doet de Limburgse doorzetster haar verhaal.