Michael Rasmussen terug op speciale plaats: ’Wielrennen is schoner’

Michael Rasmussen grijpt in 2007 de dagzege in de etappe naar Tignes. „Een van de meest bijzondere dagen uit mijn loopbaan.” Ⓒ Getty Images

LE CREUSOT - Het Tour-peloton maakt zich op voor een loodzwaar Alpen-tweeluik met ritten die eindigen in Le Grand-Bornand en op Tignes. De vele hoogtemeters zullen het klassement door elkaar schudden, met Tadej Pogacar als de beoogde uitblinker. In 2007 was het ene Michael Rasmussen die iedereen op een hoop reed in de achtste etappe, die destijds startte in Le Grand-Bornand en finishte op Alpen-reus Tignes. Hoewel de 47-jarige Deen acht dagen later als geletruidrager uit de Tour werd gezet, koestert hij warme gevoelens voor de twee oorden.