Schilder: „Ik werd omringd door mijn idolen en dat gaf een enorme kick”

„Ik werd omringd door mijn idolen en dat gaf een enorme kick”, verklaarde Schilder. „Fanny Roos (zilver, red,) en Christina Schwanitz volg ik al vanaf mijn zestiende. Ik moest wel verder dan achttien meter gooien, want dat deden ze allemaal. Hier had ik niet van durven dromen”, zei de jongste finaliste in de Torun Arena. „Dit is al heel lekker, maar echt pieken doe je bij het kogelstoten rond je 29ste. Dus laat mij maar lekker dromen en mezelf verrassen.”

De Nederlandse medaille-oogst zal op dit EK-indoor zaterdag beginnen. Bij de 400 meter hebben zich maar liefst vijf oranjeklanten gemeld voor de finales. Bij de vrouwen strijden Femke Bol en Lieke Klaver om de medailles, bij de mannen heeft Nederland zelfs drie ijzers in het vuur. De drie halve finales bij de mannen werden gewonnen door respectievelijk Liemarvin Bonevacia, Tony van Diepen en Jochem Dobber.

Inhaalacties en botsingen

„Ik gun mezelf het goud meer dan wie ook”, zegt Femke Bol over de finale. „Maar als ik niet win, dan moet Lieke het doen. Een 400 meter indoor lopen is anders dan op de buitenbaan. Het is veel meer lopen tegen elkaar en er zijn wel duizenden scenario’s denkbaar. Ik verwacht een spannende finale met veel inhaalacties en misschien wel botsingen.”

Bij Klaver overheerste vooral opluchting over het feit dat ze de finale had gehaald: „In aanloop naar het toernooi liep ik echt goede races in de 51 seconden, de finale was al binnen voor mijn gevoel, nog voor de EK waren begonnen. Maar dan loop je hier en moet je het nog wel even doen. Ik moest kneiterhard knokken voor die tweede plaats, dus ik ben echt opgelucht. In de finale is alles mogelijk. Mijn strijdplan zal hetzelfde zijn als altijd; zo hard mogelijk openen en dan hopen dat ik kan doorlopen zonder dat ik moe word.”

„Met zijn drieën in de finale. Wat gaaf zeg”, zei Jochem Dobber na zijn halve finale. We zien elkaar dagelijks en er is een soort broederschap tussen ons. Heel motiverend. Ik ga alles geven en hoop uiteraard op een medaille. Ik denk dat ik nog sneller kan dan in de halve finale. Als ik een goede race loop en weet dat ik nergens wat heb laten liggen, dan ben ik trots op mezelf.”