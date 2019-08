Ajax huurt verdediger van Zürich

De Amsterdamse club heeft in de huurclausule een optie tot huur opgenomen. In twee proefwedstrijden in juni maakte het grote talent een uitstekende indruk. Frei heeft ook nog een tweelingbroer, Luka. Het tweetal liep in maart nog stage bij FC Barcelona.

