Donyell Malen (22) pakt na ’oké seizoen’ Bronzen Schoen: ’Mooi als je ziet waar ik vandaan kom’

Premium Voetbal

Column: Je mag vraagtekens zetten bij de tegenstand die Ajax gehad heeft

Al met al moet ik concluderen dat we gewoon een saai seizoen achter de rug hebben in de Eredivisie. Los van het gegeven dat er nauwelijks wedstrijden zijn geweest waar publiek welkom was. Ajax stak er ver bovenuit met goede en overtuigende wedstrijden en overwinningen. De manier waarop is gespeeld, ...