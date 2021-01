Ajax-talent Julian Rijkhoff naar Borussia Dortmund

En dus blijft Patrick Kluivert nog steeds de laatste zelf geknede spits die furore maakte in de Ajax-aanval. Donyell Malen (21) – nu PSV – verruilde in 2015 de Amsterdamse jeugdopleiding voor Arsenal. Brian Brobbey (18) heeft nog altijd niet bijgetekend en lijkt op weg naar de uitgang.

Rijkhoff was in gesprek met de club over zijn eerste verbintenis, maar de aanbieding kon de oud-speler van FC Purmerend niet bekoren. Daarna hoorde hij heel lang niets meer en zag Borussia Dortmund zijn kans schoon. Ajax ontvangt slechts een opleidingsvergoeding.