Gaat dit ’probleem’ bij Jumbo netelige kwestie worden?

De Ronde van Spanje verloopt na een teleurstellende start in de ploegentijdrit verder crescendo voor Jumbo-Visma. Zaterdag konden er zelfs twee flessen champagne ontkurkt worden na de machtsgreep van de Nederlandse topformatie. Primoz Roglic pakte de winst in de achtste etappe en het werd nóg mooier omdat meesterknecht Sepp Kuss de rode leiderstrui veroverde. Toch is de vraag of het luxeprobleem de komende twee weken grotere zorgen gaat opleveren dan gedacht?

Sepp Kuss start in de negende etappe in de rode leiderstrui. Ⓒ AFP