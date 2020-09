Dominic Thiem wint US Open na bizarre comeback

Het was voor het eerst sinds Roland Garros 2004 dat een tennisser in de finale van een grandslamtoernooi een 2-0 achterstand in sets goedmaakte. Destijds lukte dat de Argentijn Gaston Gaudio tegen zijn landgenoot Guillermo Coria. 63 grandslamtoernooien later flikte Thiem, die last had van kramp, dat op een verlaten Flushing Meadows. De nummer drie van de wereld had zijn eerste drie grandslamfinales verloren. De blijdschap en opluchting waren dan ook immens.

Spanning te snijden in vijfde set

Ook in de vijfde set kwam Thiem een achterstand te boven. Bij een 5-3 stand mocht Zverev voor de titel serveren, maar dat lukte niet. Vervolgens kreeg Thiem bij een 6-5 stand de kans om het af te maken, maar ook hij faalde. In de tiebreak verpestte Thiem twee wedstrijdpunten met gemiste forehands, maar uiteindelijk maakte hij het toch af. Na vier uur en een minuut tennis vierde hij uitzinnig van vreugde zijn feestje nadat Zverev een backhand in de tramrails had geplaatst.

Thiem was in de eerste twee sets geen schim van de speler die op weg naar de finale slechts een set had verloren. Toen de Oostenrijker ook in de derde set een break achter kwam, leek de eerste Major-titel voor Zverev dichtbij, maar de Duitser kon het karwei niet klaren. In zijn eerste grandslamfinale bezweek de 23-jarige tennisser uit Hamburg onder de druk. Thiem was in de eerste twee sets bevangen door de spanning, maar vocht zich een weg door de zenuwen. In de ongelooflijke vijfde set kon het alle kanten op, maar bleek Thiem net wat koeler en vooral net wat gelukkiger.

Alexander Zverev laat een gouden kans liggen. Ⓒ ANP/HH

Thiem kroonde zich met zijn miraculeuze zege tot de eerste grandslamkampioen bij de mannen die in de jaren negentig is geboren. De 27-jarige Oostenrijker treedt in de voetsporen van zijn landgenoot Thomas Muster, die in 1995 zegevierde op Roland Garros. Vanaf 27 september jaagt Thiem daar op zijn tweede Major. In 2018 en 2019 verloor hij op Roland Garros de finale van Rafael Nadal. De Spanjaard verdedigde zijn titel niet bij de US Open, maar is er in de hoofdstad van Frankrijk op zijn geliefde gravel natuurlijk wel weer bij.

Klap voor Zverev

Zverev had heel graag de eerste Duitser sinds Boris Becker tijdens de Australian Open van 1996 willen worden die een grandslamtitel had veroverd, maar hij was niet koel genoeg op het moment dat het er echt toedeed. En zo werd de finale een kopie van zijn halve eindstrijd. Toen maakte Zverev juist een 2-0 achterstand in sets goed tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta. Tot zijn eigen bittere teleurstelling gaf hij nu een riante voorsprong weg.

Het was alweer zes jaar geleden dat het mannentennis een nieuwe grandslamkampioen had begroet. In september was het Marin Cilic die in de finale van de US Open afrekende met Kei Nishikori. De afgelopen jaren bleek de aanwezigheid van Roger Federer, Novak Djokovic en Rafael Nadal telkens te overweldigend voor de nieuwe generatie tennissers. En ook nu mag The Big Three, en dan vooral Djokovic en Nadal, nog lang niet worden afgeschreven. Als Djokovic in de vierde ronde niet zijn hoofd had verloren, was de kans op een andere winnaar in New York aanzienlijk geweest.

