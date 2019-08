’AZ heeft een groot probleem’

„Je schrikt enorm. Het eerst waar je aan denkt is of er geen mensen in het stadion waren. We kunnen in ieder geval zeggen dat er geen gewonden zijn gevallen. Dat is het belangrijkste”, liet de algemeen directeur van AZ weten.

„Tegelijkertijd hebben we een groot probleem en dat probleem zal zeer goed onderzocht gaan worden. Ik heb net al met de gemeente, de brandweer en politie gesproken”, vervolgde Eenhoorn. „We kunnen er verder nog niet veel over zeggen. Daar gaan we nu mee aan de gang.”

Robert Eenhoorn Ⓒ ANP

„Bij de volgende wedstrijd die hier gespeeld gaat worden, wanneer dat is kan ik niet zeggen, moet dat in een veilige omgeving gebeuren. Daar ligt onze prioriteit.” AZ zou het komende donderdag in het Afas Stadion opnemen tegen Marioepol. Die wedstrijd in de voorronde van de Europa League zal in een ander stadion moeten worden gespeeld.