AZ heeft een ’groot probleem’ na instorten deel van stadiondak

Eenhoorn vervolgde: „Zodra er meer duidelijk is over onze komende duels, zullen we dat zo snel mogelijk melden.” AZ opende vorige week het nieuwe Eredivisie-seizoen in eigen huis nog met een 4-0 overwinning op Fortuna Sittard. De Alkmaarders brengen zondag een bezoek aan RKC Waalwijk. Voor donderdag staat het Europa League-duel met Marioepol op het programma. Deze wedstrijd zal echter in een ander stadion moeten worden gespeeld.

Eenhoorn was zoals iedereen natuurlijk vooral geschrokken. „Het eerste waar je aan denkt is of er geen mensen in het stadion waren. We kunnen in ieder geval zeggen dat er geen gewonden zijn gevallen. Dat is het belangrijkste. We zijn vooral blij dat er geen menselijk leed heeft plaatsgevonden.”

Tekst gaat onder foto verder

Robert Eenhoorn Ⓒ ANP

Tegelijkertijd besefte Eenhoorn dat de club een groot probleem heeft. „Dat probleem zal zeer goed onderzocht gaan worden. Ik heb net al met de gemeente, de brandweer en politie gesproken. De komende dagen gaan we een onderzoek doen met experts op dit gebied. Pas als dat onderzoek is gedaan, kunnen we dieper op de zaak ingaan. Daarvoor is het nu nog veel te vroeg.”

Bekijk ook: Deel van dak stadion AZ ingestort