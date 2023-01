Patrick Roest weer Europees kampioen allround na zinderende 10 kilometer

Het EK-goud voor Roest had wat voeten in de aarde. Zaterdag ging de 27-jarige schaatser uit Lekkerkerk nog aan de leiding. Na de openingsafstand zondag was hij die weer kwijt aan zijn Noorse concurrent Sander Eitrem. De 20-jarige Noor won de 1500 meter in 1.44,44. Roest werd tweede met 1.45,83 nadat hij zich op de laatste kruising had moeten inhouden.

Op de 10 kilometer moest Roest nu 1,78 seconden goedmaken om zijn titel te kunnen prolongeren. In een rechtstreeks duel in de slotrit, die tot op het laatst spannend bleef, wist hij de jonge Noor inderdaad voldoende af te troeven en pakte hij de Europese allroundtitel. Roest won in 12.58,09. Eitrem werd derde in 13.04,24.

In het klassement had Roest een kleine voorsprong op Eitrem. De Belg Bart Swings eindigde als derde.

Beau Snellink kwam op de 10.000 meter tot de vierde tijd van 13.08,52 en pakte de zesde plaats in het klassement. Voor Marcel Bosker was er na 13.26,73 de zevende plaats.

„Een heel mooie overwinning”, aldus Roest in een eerste reactie. „Ik heb er hard voor gestreden. Iedereen heeft er van kunnen genieten, behalve Eitrem en ik.”