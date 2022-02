Gouden shorttracksters denken aan Lara van Ruijven: ’Dit is ook haar droom geweest’

Suzanne Schulting schreeuwde de longen uit haar lijf direct nadat ze over de finish kwam. Even later kon ze ook in alle rust stilstaan bij Van Ruijven. „We hebben hier meerdere meetings over gehad. Als team, ook met de mannen en de stafleden. Er zijn hier en daar wat traantjes gelaten. Ze zit nog steeds diep in ons hart. En ik denk dat ze van boven trots heeft meegekeken met en naar ons. Dit is ook haar droom geweest”, zegt ze tegenover de NOS.

Dit onderstreept Yara van Kerkhof. „Ik had voor de race haar gevraagd om ons kracht te geven. Ze is er voor ons ook gewoon bijgeweest.”

Echt sick

Natuurlijk stonden de stralende vrouwen stil bij deze historische gouden plak. „Ik ben zo trots op de meiden en het team. Het is onbeschrijfelijk. Ik besef het niet allemaal.”

Ook Xandra Velzeboer was uitzinnig van vreugde. „Dit is echt sick. Het is geweldig.” Selma Poutsma zit in een film. „Een hele leuke.”

