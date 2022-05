Premium Het beste van De Telegraaf

Voor Girmay ook Cavendish, Evans, Bouhanni en Jalabert ongelukkig Vaker knullige blessures wielrenners: eerder ging het mis in supermarkt, tuin en kroeg

Biniam Girmay moest woensdag de strijd staken vanwege een oogblessure, nadat een champagnekurk in zijn gezicht vloog. Ⓒ Twitter

Na zijn knappe overwinning in de Giro d’Italia ging Biniam Girmay op het podium helemaal de mist in. Hij moest uiteindelijk zelfs naar het ziekenhuis. Niet voor de eerste keer in deze Giro ontplofte de kurk van de fles prosecco recht in een renner zijn gezicht. Maar als het een troost mag zijn, Girmay is niet de eerste wielrenner die zich op knullige wijze blesseert.