Arantxa Rus zegeviert op ITF-toernooi Anapoima

Meulens haalt honkballer Profar in MLB naar Colorado Rockies

20.57 uur: Honkballer Jurickson Profar heeft een nieuwe club gevonden in de Major League. De international van het Nederlandse koninkrijksteam gaat een contract voor een jaar ter waarde van bijna 8 miljoen dollar ondertekenen bij Colorado Rockies, de club waarbij Hensley Meulens als ’hitting coach’ werkt. Meulens is bij grote toernooien de bondscoach van Oranje.

Het koninkrijksteam wilde deze maand op de World Baseball Classic voor de eindzege gaan, maar bleef al steken in de poulefase. Meulens keerde daarop terug bij de Rockies, die zich aan het voorbereiden zijn op het nieuwe MLB-seizoen. Hij neemt Profar mee, die zonder club zat na zijn vertrek afgelopen jaar bij San Diego Padres. De 30-jarige honkballer van Curaçao debuteerde in 2012 in de Major League bij Texas Rangers.

Colorado Rockies begint het seizoen op 30 maart in San Diego tegen de Padres. Dat wordt voor Profar dus een weerzien met zijn oud-ploeggenoten.

Rus boekt toernooizege in Colombia

20.31 uur: Arantxa Rus heeft in Colombia haar eerste toernooizege van dit jaar geboekt. Rus schreef het ITF-toernooi van Anapoima op haar naam. De 32-jarige Westlandse versloeg Sinja Kraus uit Oostenrijk in de finale in drie sets: 6-3 6-7 (3) 6-2.

Rus was als eerste geplaatst op het graveltoernooi in Colombia, dat deel uitmaakt van het tweede tennisniveau. De tennisster wist zich onlangs te kwalificeren voor het masterstoernooi van Indian Wells. Rus verloor daarin echter in de eerste ronde.

De nummer 130 van de wereld bereikte enkele weken geleden ook de finale van een ITF-toernooi in de Verenigde Staten, maar ze meldde zich toen af voor de eindstrijd. Eind vorig jaar won Rus het ITF-toernooi van Sharm-el-Sheikh in Egypte.

Rus heeft zich niet beschikbaar gesteld voor de komende wedstrijden van het Nederlands team in de Billie Jean King Cup, volgende maand in Turkije. Ze wil zelf toernooien spelen om punten te pakken voor de wereldranglijst.

Springruiter Smolders tweede onder de Eiffeltoren

20.01 uur: Springruiter Harrie Smolders heeft ruim twee weken voor de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha met zijn paard Monaco N.O.P. een goed resultaat neergezet vrijwel onder de Eiffeltoren in Parijs. De ruiter uit Lage Mierde eindigde als tweede in het vijfsterrenconcours Grand Prix Hermès. Het verschil met winnaar Victor Bettendorf uit Luxemburg bedroeg slechts 0,68 seconde.

Vorige week in Den Bosch miste Smolders met een fout in de eerste omloop de barrage. „Het was toen pas Monaco’s tweede wedstrijd na een pauze. Toen was hij nog wat te fris en te fruitig. Deze week ging het al een stuk beter. Met het oog op de wereldbekerfinale in Omaha heb ik toch besloten om dit concours ertussen te plannen. Dat heeft wel heel goed uitgepakt.”

Smolders neemt naar Omaha alleen Monaco mee. „Dat is mijn paard met de meeste routine, die de drie finaleronden zeker makkelijk aan kan.” In Parijs reed hij ook met zijn hengst Uricas van Kattenvennen naar goede klasseringen. „Dat is echt een paard voor de toekomst.”

Twee wijzigingen in Franse selectie voor duel met Oranje

18.50 uur: De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft twee wijzigingen moeten doorvoeren in zijn selectie voor de start van de EK-kwalificatie. De verdedigers William Saliba (Arsenal) en Wesley Fofana (Chelsea) zijn geblesseerd afgehaakt. Deschamps riep Axel Disasi van AS Monaco en Jean-Clair Todibo van OGC Nice op als hun vervangers.

Frankrijk opent de EK-kwalificatie vrijdag in het Stade de France tegen het Nederlands elftal. Drie dagen later neemt de verliezend finalist van het WK het in Dublin op tegen Ierland. Oranje speelt diezelfde avond in De Kuip tegen Gibraltar.

Herlings de beste in openingsrace Dutch Masters motorcross

18.18 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de openingswedstrijd van de Dutch Masters op zijn naam geschreven. De Brabander won beide manches in de 500cc op het circuit in Harfsen.

Herlings maakte vorig weekeinde zijn rentree in de zwaarste klasse van de motorcross. De fabrieksrijder van KTM eindigde als tweede in de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië. Na een jaar zonder wedstrijden vanwege een gebroken hiel was dat een veelbelovend begin van het wereldkampioenschap. Herlings is tweevoudig wereldkampioen in de MXGP, de zwaarste categorie.

De Dutch Masters diende als voorbereiding op de Grote Prijs van Sardinië, die over een week wordt verreden.

Brian Bogers kwam in het Gelderse dorp Harfsen in de eerste manche hard ten val en besloot voor controle naar het ziekenhuis te gaan. Hij startte niet meer in de tweede manche.

Herlings moest in de eerste race vooral afrekenen met de achter hem jagende Belg Brent Van Doninck. In de tweede manche hield hij de Fransman Romain Febvre en Calvin Vlaanderen achter zich.

Opnieuw Nederlands record voor zwemster Schouten

17.15 uur: Zwemster Tes Schouten heeft bij internationale wedstrijden in Frankrijk opnieuw een Nederlands record verbeterd. Op de 100 meter schoolslag scherpte de 22-jarige Schouten de nationale toptijd aan tot 1.05,92. Ze had het record al sinds december 2022 met 1.06,09 op haar naam staan. Ze won de race voor de Française Charlotte Bonnet (1.07,76).

Schouten verbeterde bij de wedstrijden in het Franse Saint-Germain-en-Laye eerder al het Nederlands record op de 200 meter schoolslag. Ze won de afstand in 2.23,28 en was net iets sneller dan eind vorig jaar in Rotterdam, toen Schouten het nationale record met maar liefst 2,5 seconden verbeterde (2.23,67).

Schouten zwom vorige week bij wedstrijden in Marseille als eerste Nederlandse zwemmer op de 100 meter schoolslag onder de limiet voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs.

Arno Kamminga was ook twee keer succesvol in Saint-Germain-en-Laye. Hij zegevierde zondag in 2.11,41 op de 200 meter schoolslag en won zaterdag de 100 meter schoolslag in 1.00,56. Marrit Steenbergen was zondag succesvol op 200 meter vrij in 1.57,71. Op de 100 meter vrij eindigde Steenbergen zaterdag in 54,19 als derde, achter de Zweedse winnares Sarah Sjöström en Béryl Gastaldello uit Frankrijk.

Golfer Luiten negende in Zuid-Afrika: met de vorm zit het snor

16.48 uur: Golfer Joost Luiten is als gedeeld negende geëindigd in het SDC Championship, een toernooi van de DP World Tour in het Zuid-Afrikaanse Sint-Francisbaai. De 37-jarige Bleiswijker liet een slotronde van 73 slagen noteren en kwam daarmee na vier ronden uit op een totaal van 280 (-8).

De Engelsman Matthew Baldwin pakte met grote voorsprong de zege. Hij sloot het toernooi af met een ronde van 68 slagen. Met een totaal van 270 (-18) had hij zeven slagen minder nodig dan de Spanjaard Adri Arnaus. Daarna volgden vijf spelers met 278 slagen (-10). Voor Baldwin was het zijn eerste eindzege na tweehonderd toernooien.

In de eerste ronde op donderdag maakte Luiten op hole 13 een zeldzame albatros (drie onder par). Het was al de derde keer als prof op de Tour dat hij een albatros maakte. Hij en de Noord-Ier Graeme McDowell zijn de enige twee spelers die dit hebben gepresteerd.

De wedstrijd in Zuid-Afrika werd gehinderd door de harde wind. Vrijdag moest de tweede ronde daardoor worden afgebroken. Luiten moest die ronde zaterdag voltooien en speelde op die dag ook de derde ronde. Darius van Driel, Daan Huizing en Wil Besseling haalden de cut niet.

Luiten deed lang mee om een plek bij de eerste drie, maar met een dure ’double bogey’ (+2) op hole 16 vergooide hij een mooie eindklassering. „Negende is nooit slecht, maar door het einde van de ronde is het dit keer natuurlijk een grote domper”, meldde Luiten op zijn website. „Maar goed, ik deed na mijn derde plaatsen in Thailand en India ook dit keer weer lang helemaal bovenin mee, met de vorm zit het wel snor.”

AZ-middenvelder Mihailovic geselecteerd voor Amerikaans elftal

16.33 uur: AZ-speler Djordje Mihailovic is na een afwezigheid van twee jaar weer opgeroepen voor de nationale selectie van de Verenigde Staten. De middenvelder van de Alkmaarders speelde tot nu toe zes interlands, waarin hij één keer trefzeker was.

Mihailovic was in eerste instantie niet opgeroepen voor de komende interlands van de VS. Hij kreeg van interim-bondscoach Anthony Hudson alsnog een uitnodiging na de afmelding van Timothy Weah.

De VS speelt in de Concacaf Nations League op 25 maart tegen Grenada en op 28 maart tegen El Salvador. Momenteel staan de Amerikanen met 4 punten op de tweede plek in de groep achter El Salvador. Alleen de nummer 1 gaat door naar de play-offs.

Mihailovic speelt zondagavond met AZ in de Eredivisie uit tegen FC Twente.

Van Anrooij verrast met winst in Trofeo Alfredo Binda

16.06 uur: Shirin van Anrooij heeft de 24e Trofeo Alfredo Binda gewonnen, een eendaagse wielerkoers in Italië uit de WorldTour voor vrouwen. Het was de eerste profzege op de weg voor de pas 21-jarige Zeeuwse van Trek-Segafredo. Van Anrooij behoort in het veld al tot de wereldtop. Begin februari werd ze wereldkampioen bij de beloften, terwijl ze eerder in het seizoen ook bij de elitevrouwen al drie wereldbekerwedstrijden had gewonnen.

Van Anrooij was een kleine 25 kilometer voor de finish weggereden uit een eerste groep. Ze verkreeg een voorsprong van een halve minuut en hield het tot de finish vol.

Achter haar sprintte haar Italiaanse ploeggenote Elisa Balsamo naar de tweede plaats. Een andere Italiaanse, Vittoria Guazzini, werd derde. Ook de Nederlandse Elise Uien finishte in de top 10. Ze werd zevende.

Voordat Van Anrooij aan haar solo begon was Karlijn Swinkels (Jumbo-Visma) nog even met de Italiaanse Eleonora Ciabocco in de aanval. Van Anrooij, die in Italië pas haar tweede wegwedstrijd van dit jaar reed, ging er kort nadat dat tweetal was ingelopen vandoor. „Ik had nooit gedacht dat ik weg zou blijven. Ik rekende er op teruggepakt te worden en zou dan Elisa helpen in de sprint”, vertelde de uit het Zeeuwse Kapelle afkomstige renster. „Het is mijn eerste zege voor deze ploeg. En dat in zo’n mooie koers, een van mijn favoriete wedstrijden.”

Van Anrooij werd vorig jaar Europees kampioen bij de beloften, zowel op de weg als op de individuele tijdrit. In de Tour de France won ze het jongerenklassement.

Marianne Vos maakte in de Trofeo Binda haar rentree. De Brabantse werd vorige maand behandeld aan een vernauwing in haar bekkenslagader waardoor ze haar veldritprogramma eerder had afgesloten. Vos moest in de slotfase de eerste groep achtervolgers achter Van Anrooij laten gaan.

Pattinama-Kerkhove verliest finale ITF-toernooi Praag

15.20 uur: Lesley Pattinama-Kerkhove heeft de finale van het ITF-toernooi in Praag verloren. De Zeeuwse ging in twee sets onderuit tegen de Kroatische Antonia Ruzic: 6-4 6-1.

Pattinama-Kerkhove, de nummer 229 van de wereld, stond voor het eerst sinds juli vorig jaar in de eindstrijd van een ITF-toernooi.

Van Es vierde in sterk bezette halve marathon van New York

14.15 uur: Atlete Diane van Es is vierde geworden in een topveld bij de halve marathon van New York. De 23-jarige Rotterdamse liep een persoonlijk record van 1.10.43.

Voor een podiumplek in de hoog aangeschreven internationale wedstrijd kwam Van Es nog wel wat tekort. De Noorse Karoline Bjerkeli Grøvdal, die zich onlangs kroonde tot Europees kampioene veldlopen, eindigde voor haar als derde in 1.09.53.

De Keniaanse Hellen Obiri, onder meer tweevoudig wereldkampioene op de 5000 meter, won de race in 1.07.21. De Ethiopische Senbere Teferi werd tweede in 1.07.55.

Van Es veroverde in februari in Schoorl de nationale titel op de 10 kilometer op de weg in een Nederlands record van 30.29 minuten. Met die tijd heeft ze zich gekwalificeerd voor de 10.000 meter op de WK atletiek komende zomer in Boedapest.

Duitse ex-schoonspringer Hempel klaagt bond aan voor misbruik

13.39 uur: Voormalig schoonspringer Jan Hempel klaagt de Duitse zwembond (DSV) aan voor jarenlang misbruik door zijn coach. De advocaat van de Duitse atleet heeft dat gezegd in een interview met de Duitse zender ARD. Hempel wil zeker een miljoen euro van de DSV.

De winnaar van olympisch zilver en brons bij de Spelen in respectievelijk 1996 en 2000 bracht het misbruik vorig jaar naar buiten. In veertien jaar tijd zou hij in de jaren tachtig en negentig meer dan 1200 keer zijn misbruikt door zijn inmiddels overleden coach Werner Langer. „Dit is het meest heftige geval van misbruik in de Duitse sport. De Duitse bond heeft volledig gefaald in het controleren van zijn coaches. Dit is in de doofpot gestopt. Daarom wordt de bond nu aansprakelijk gesteld”, aldus de advocaat.

Nadat de nu 51-jarige Hempel het misbruik had gemeld, heeft de DSV wel bondscoach Lutz Buschkow geschorst omdat hij op de hoogte zou zijn geweest van het misbruik. Ook was hij in gesprek met de bond over een schadevergoeding, maar volgens zijn raadsman is er daarna niets meer gebeurd. Hempel heeft daarom besloten naar de rechter te stappen.

De bond zegt in een reactie geen geld te hebben voor een schadevergoeding, maar meldt dat er wel een rapport komt over de misbruikzaken.

Shiffrin sluit historisch seizoen af in stijl

13.13 uur: De Amerikaanse skiester Mikaela Shiffrin heeft een voor haar historisch seizoen afgesloten met winst op de reuzenslalom bij de wereldbeker in Andorra. Het was de 88e wereldbekerzege voor Shiffrin, die al zeker was van winst in de algemene wereldbeker en ook die van de reuzenslalom.

Shiffrin (28) schreef deze winter geschiedenis door absoluut recordhouder te worden wat betreft het aantal overwinningen in de wereldbeker. Ze passeerde de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark, die in zijn loopbaan tot 86 wereldbekeroverwinningen was gekomen.

Op de piste van Soldeu liet ze in haar laatste wedstrijd van het seizoen de Noorse Thea Louise Stjernesund en de Canadese Valerie Grenier achter zich. Shiffrin veroverde eerder deze winter ook drie medailles op de WK waaronder goud op de reuzenslalom.

Basketballer Embiid helpt de Sixers aan achtste zege op rij

11.24 uur: Mede dankzij het sterke optreden van basketballer Joel Embiid blijft Philadelphia 76ers winnen in de Amerikaanse competitie NBA. De ploeg boekte tegen Indiana Pacers de achtste overwinning op rij, 141-121. Embiid was goed voor 31 punten en is nu de eerste speler van de Sixers die in negen opeenvolgende wedstrijden minstens 30 punten heeft gemaakt. Ook Tyrese Maxey voegde er 31 punten aan toe. Aaron Nesmith was met 25 punten het beste op dreef voor de Pacers.

De basketballers van Sacramento Kings zijn ook aan een goede reeks bezig. De Kings wonnen met 132-118 en boekten de elfde overwinning in dertien wedstrijden. Domantas Sabonis had een belangrijk aandeel in de zege van de Kings met 30 punten, 10 assists en 9 rebounds. Terence Davis voegde er 21 punten aan toe. Bij de Wizards was Kyle Kuzma topscorer met 33 punten.

Utah Jazz sleepte er een overwinning uit tegen Boston Celtics. Met een block in de zoemer voorkwam Walker Kessler dat Grant Williams nog voor de Celtics zou scoren. De Jazz wonnen met 118-117. Lauri Markkannen was topscorer bij de Jazz met 28 punten en 10 rebounds. Door de nederlaag van Miami Heat tegen Chicago Bulls (113-99) zijn de Celtics ondanks de nederlaag zeker van deelname aan de play-offs.

Gesink maakt rentree in Ronde van Catalonië

10.27 uur: Wielrenner Robert Gesink maakt maandag in de Ronde van Catalonië zijn rentree in het peloton. De 36-jarige coureur van Jumbo-Visma liep in januari bij een val in de Tour Down Under een bekkenbreuk op, maar is nu klaar voor zijn terugkeer.

Gesink baalde van de tegenslag in Australië, maar zat weer snel op de fiets. „Na twee weken was ik in staat om pijnvrij te trainen”, zegt hij op de website van Jumbo-Visma. „We zijn inmiddels acht weken verder en ik durf wel te stellen dat ik klaar ben om mijn rentree te maken. Ik heb er alles aan gedaan om zo fit mogelijk te geraken. Ook op mijn leeftijd kijk ik er nog steeds naar uit om een rugnummer op te spelden en de wielrenner Robert Gesink stukje bij beetje weer verder te ontwikkelen.”

Gesink zegt zich goed genoeg te voelen om een rol van betekenis te spelen in Catalonië. „Anders had ik verstek laten gaan. Hopelijk kan ik voor mezelf weer een volgende stap zetten. Ondervinden dat je een stap in de juiste richting zet, dat geeft telkens weer een hoop voldoening”, aldus Gesink.

Hij krijgt in Spanje onder meer gezelschap van de Sloveen Primoz Roglic, Steven Kruijswijk en Koen Bouwman. Wilco Kelderman zou aanvankelijk ook meedoen, maar volgens de ploeg komt die wedstrijd nog te vroeg na zijn val in de Tirreno. Kelderman richt zich op de Giro.

Koolhof verliest dubbelfinale in Indian Wells

09.14 uur: Tennisser Wesley Koolhof is er niet in geslaagd om samen met zijn Britse partner Neal Skupski het dubbelspeltoernooi van Indian Wells op zijn naam te schrijven. De nummer 1 van de wereld in het dubbel en Skupski verloren in de finale met 6-3 2-6 10-8 van de Indiër Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit Australië.

De 43-jarige Bopanna won als oudste speler ooit de dubbeltitel op het masterstoernooi van Indian Wells. „Dit is echt speciaal. Ik kom hier al vele jaren en heb al die jongens dit toernooi zien winnen. Ik ben heel erg blij dat ik nu zelf met Matt de winst heb kunnen pakken”, zei Bopanna na afloop. Het was voor Bopanna en Ebden het eerste succes van dit jaar en de tweede titel als duo.

De 33-jarige Koolhof stond voor het eerst in de finale van het masterstoernooi van Indian Wells. Hij wist dit jaar met Skupski nog geen toernooi te winnen. Vorig jaar waren de twee zeven keer succesvol.